“Счастлив быть здесь. Мы выполнили свою работу на групповой стадии, и теперь возвращаемся к делу в Лиге чемпионов. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Манчестер Сити нужен хороший результат. Конечно, одна игра не определит обладателя путевки в 1/4, но тогда мы можем поехать в Манчестер более спокойными.

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Я очень уважаю Копенгаген. По собственному опыту знаю, что первые матчи 1/8 финала могут быть сложными. Сказал игрокам, что должны хорошо подготовиться и должны быть готовы страдать. Это будет напряженная игра. Я это чувствую на 100%, а моя интуиция обычно не обманывает. Единственное исключение – матч против Спортинга два года назад, когда мы выиграли 5:0, но забили 5 голов из 6-ти моментов.

Холанд? Он адаптировался очень хорошо после прихода в Ман Сити. У нас замечательные футболисты, которые хорошо принимают новичков. Эрлинг и другие игроки сразу это почувствовали. Мы не оказываем давление и не говорим игроку, что он обязан забивать голы. Мы говорим приобщаться к тому, что мы делаем, а остальное придет само собой.

Он настолько силен морально, что после одного забитого мяча сразу хочет второй. Потом – третий. Взгляните на его результативность (40 голов в ЛЧ – прим. "Футбол 24"). Даже у Месси в этом возрасте не было таких показателей. Это невероятно. Холанд забивал везде, где играл. Мы рады, что Эрлинг и де Брюйне вернулись", – цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан".

Матч 1/8 финала ЛЧ Копенгаген – Манчестер Сити стартует 13 февраля в 22:00 по киевскому времени. В другом поединке вторника встретятся РБ Лейпциг и Реал.

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