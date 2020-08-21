Моурінью знищив ПСЖ перед фіналом Ліги чемпіонів

"Я вважаю, що це провал, що ПСЖ не виграв Лігу чемпіонів ще два сезони тому, тому що протягом п'яти або шести років вклади в клуб були божевільними, а список топ-гравців неймовірний.

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Скільки сезонів тут грають Тьягу Сілва, Маркіньйос. Там виступали Златан Ібрагімович, Кавані, Неймар, Мбаппе. Це, звичайно, їхня мрія, і вони вперше потрапляють в подібну ситуацію (вихід до фіналу Ліги чемпіонів – прим.). Це та гра, в якій ці хлопці зазвичай розквітають. Хоча як команда вони з нашого світу, але гравці точно не з цієї планети", – наводить слова Моурінью Goal з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

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