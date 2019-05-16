Моурінью – про 26-й трофей Гвардіоли: Я міг виграти 31 титул, можливо, я не такий зосереджений на цифрах

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед, Челсі, Реала Жозе Моурінью розповів, як ставиться до завойованих титулів.

"Гвардіола виграв 26-й трофей і обійшов мене? Ні, мене це не дратує, це нагадує мені про те, що у мене 25 трофеїв.

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Я виграв Лігу чемпіонів з Порту та Інтером. Якби я залишився в клубах на наступний сезон, то зіграв би в Суперкубку Європи, на чемпіонаті світу серед клубів і в матчах за Суперкубки Португалії та Італії.

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Я міг би виграти 31 титул. Може, я не настільки зосереджений на цифрах", – передає слова португальського спеціаліста Goal.com з посиланням на L’Équipe.