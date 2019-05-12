Мессі змінив імідж після поразки від Ліверпуля

Нападник Барселони вирішив кардинально змінити імідж після поразки від Ліверпуля і ганебного вильоту на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Форвард Барселони Ліонель Мессі повністю збрив бороду після поразки від Ліверпуля та вильоту з Ліги чемпіонів.

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У новому іміджі нападник провів тренування з Барселоною напередодні матчу проти Хетафе.

У поточному сезоні Мессі провів 47 матчів у складі Барселони в усіх турнірах, відзначившись 48 голами та 22 асистами.

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