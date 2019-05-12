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Мессі змінив імідж після поразки від Ліверпуля

12 травня 09:32 15759 Читать на русском
Мессі змінив імідж після поразки від Ліверпуля
Ліонель Мессі / Reuters

Нападник Барселони вирішив кардинально змінити імідж після поразки від Ліверпуля і ганебного вильоту на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі
 
7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі

Форвард Барселони Ліонель Мессі повністю збрив бороду після поразки від Ліверпуля та вильоту з Ліги чемпіонів.

Деякі гравці Барселони незадоволені, що в Мессі, Суареса і Піке є привілеї, – Marca

У новому іміджі нападник провів тренування з Барселоною напередодні матчу проти Хетафе.

У поточному сезоні Мессі провів 47 матчів у складі Барселони в усіх турнірах, відзначившись 48 голами та 22 асистами.

Мессі у ліверпульській ганьбі Барселони: жертва чи головний винуватець?

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ліверпуль - Барселона
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