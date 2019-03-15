Моурінью вважає англійські пари в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ідеальним жеребом

Жозе Моурінью поділився очікуваннями щодо жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У цьому сезоні чотири англійські команди пройшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів – Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем. Напередодні жеребкування Моурінью поділився ідеальним розкладом.

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"Я хотів би, аби англійські команди грали один проти одного, без жодних виключень. Я б хотів одразу два матчі між англійськими командами, що гарантувало б, що дві команди будуть у півфіналі.



Я думаю, якщо за результатом жеребкування випаде щось на зразок Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед, або Тоттенхем проти Ліверпуля – це будуть абсолютно фантастичні матчі", – сказав колишній тренер Челсі та Манчестер Юнайтед російському каналу RT.

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Нагадаємо, що жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройде сьогодні о 13:00 за київським часом.