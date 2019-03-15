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Моурінью вважає англійські пари в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ідеальним жеребом

10:32 1013 Читать на русском
Моурінью вважає англійські пари в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ідеальним жеребом
Жозе Моурінью / Daily Mail

Жозе Моурінью поділився очікуваннями щодо жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У цьому сезоні чотири англійські команди пройшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем. Напередодні жеребкування Моурінью поділився ідеальним розкладом.

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"Я хотів би, аби англійські команди грали один проти одного, без жодних виключень. Я б хотів одразу два матчі між англійськими командами, що гарантувало б, що дві команди будуть у півфіналі.

Я думаю, якщо за результатом жеребкування випаде щось на зразок Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед, або Тоттенхем проти Ліверпуля це будуть абсолютно фантастичні матчі", сказав колишній тренер Челсі та Манчестер Юнайтед російському каналу RT.

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Нагадаємо, що жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройде сьогодні о 13:00 за київським часом.

Теги
Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью Жеребкування ЛЧ
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