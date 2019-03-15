Моуринью считает английские пары в 1/4 финала Лиги чемпионов идеальным жребием

Жозе Моуринью поделился ожиданиями относительно жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне четыре английские команды прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов – Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Накануне жеребьевки Моуринью поделился идеальным расписанию.

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"Я хотел бы, чтобы английские команды играли друг против друга, без исключений. Я бы хотел сразу два матча между английскими командами, что гарантировало бы, что две команды будут в полуфинале.



Я думаю, если по результатам жребия выпадет что-то вроде Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед, или Тоттенхэм против Ливерпуля – это будут совершенно фантастические матчи", – сказал бывший тренер Челси и Манчестер Юнайтед российскому каналу RT.

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Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня в 14:00 по киевскому времени.