toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Моуринью считает английские пары в 1/4 финала Лиги чемпионов идеальным жребием

10:32 93 Читати українською
Моуринью считает английские пары в 1/4 финала Лиги чемпионов идеальным жребием
Жозе Моуринью / Daily Mail

Жозе Моуринью поделился ожиданиями относительно жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне четыре английские команды прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Накануне жеребьевки Моуринью поделился идеальным расписанию.

Божевільні камбеки, домінація АПЛ та одвічна битва іншопланетян: підсумки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка вражає

хотел бы, чтобы английские команды играли друг против друга, без исключений. Я бы хотел сразу два матча между английскими командами, что гарантировало бы, что две команды будут в полуфинале.

Я думаю, если по результатам жребия выпадет что-то вроде Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед, или Тоттенхэм против Ливерпуля это будут совершенно фантастические матчи", сказал бывший тренер Челси и Манчестер Юнайтед российскому каналу RT.

Моуринью не разочарован назначением Зидана в Реал

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня в 14:00 по киевскому времени.

Теги
Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью Жеребьевка ЛЧ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
22
мин
Ницца
20:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук