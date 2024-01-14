"Я тут (в Ромі) уже два роки й п'ять місяців і є єдиною людиною, яка за цей час не пропустила жодного тренування. Для мене не існує хвороб чи поганого настрою.

Моурінью можуть звільнити з Роми – провал у дербі розлютив президента, майбутнє Жозе на волосині

Кілька місяців тому мені знадобився день для однієї ситуації, про яку я не повинен розповідати. Я повідомив про це директору і власникам, і ми вирішили, що день після дербі – хороший день. Я був відсутній у Римі 15 годин. Мені здається безглуздим виправдовувати це.

Я не сприймаю, коли мій професіоналізм і гідність, моє ставлення до роботи ставиться під сумнів. Якщо і є ідеальний приклад професіоналізму, то це я. Я не пропустив жодного матчу за більш ніж 20 років кар'єри", – цитує португальця Football Italia.

Нагадаємо, Жозе Моурінью очолив Рому влітку 2021 року. "Особливий" виграв з римським клубом Лігу конференцій у сезоні 2021/22, а минулому сезоні доходив до фіналу Ліги Європи.

Наразі Рома перебуває на дев'ятому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 29 балів.

Менталітет переможця: Тьягу Мотта створив сенсацію і веде Болонью в Лігу чемпіонів