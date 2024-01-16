Рома на своем официальном сайте объявила о завершении сотрудничества с Жозе Моуринью.

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"Мы благодарим Жозе от имени всех нас в Роме за страсть и преданность, которую он продемонстрировал с момента своего прихода в "джаллоросси". У нас всегда будут прекрасные воспоминания о работе под его руководством, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные изменения. Мы желаем Жозе и его сотрудникам всего наилучшего в будущем", – говорится в сообщении.

Напомним, Моуринью возглавил Рому в июле 2021 года. За период работы в римском клубе португалец получил трофей Лиги конференций, а в прошлом сезоне был близок к победе в Лиге Европы, но в финале Севилья оказалась сильнее в серии пенальти. В текущем сезоне дела "волков" не такие радужные – лишь 9 место в Серии А, а отставание от первого Интера составляет 22 очка.

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