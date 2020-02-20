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Моурінью не може перемогти у плей-офф Ліги чемпіонів більше п'яти років

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Моурінью не може перемогти у плей-офф Ліги чемпіонів більше п'яти років
Жозе Моурінью / Фото AP

Наставник Тоттенхема продовжив свою невтішну серію у найпрестижнішому клубному турнірі.

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

Тоттенхем зазнав поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від РБ Лейпциг (0:1).

Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Португальський наставник лондонського клубу не знає смаку перемог у плей-офф ЛЧ з 2014 року, повідомляє Sky Sports. За цей час Моурінью провів 7 поєдинків (4 з Челсі, 2 з Манчестер Юнайтед та один з Тоттенхемом).

Зламати цей антирекорд сеу Жозе зможе вже під час матчу-відповіді, який відбудеться 10 березня у Лейпцигу.

Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів

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Теги
Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью Рекорди Тоттенхем - РБ Лейпциг Тоттенхем Тоттенхем
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