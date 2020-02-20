Моурінью не може перемогти у плей-офф Ліги чемпіонів більше п'яти років

Ліга чемпіонів — 03:40 2338
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Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ
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Манчестер Сіті впевнено здолав Вест Хем і закріпився на другій сходинці турнірної таблиці АПЛАнглія — 19 лют 1123
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Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Луїша КаштруЛіга Європи — 19 лют 2905
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Аталанта – Валенсія: Гасперіні усіх перехитрив з Маліновським у матчі Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 19 лют 36273
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Динамо частково окупило трансфер Жерсона Родрігеса – Анкарагюджю заплатив киянам пристойну сумуУкраїна — 19 лют 6420