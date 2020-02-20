Моурінью не може перемогти у плей-офф Ліги чемпіонів більше п'яти років

Наставник Тоттенхема продовжив свою невтішну серію у найпрестижнішому клубному турнірі.

Тоттенхем зазнав поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від РБ Лейпциг (0:1).

Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Португальський наставник лондонського клубу не знає смаку перемог у плей-офф ЛЧ з 2014 року, повідомляє Sky Sports. За цей час Моурінью провів 7 поєдинків (4 з Челсі, 2 з Манчестер Юнайтед та один з Тоттенхемом).

Зламати цей антирекорд сеу Жозе зможе вже під час матчу-відповіді, який відбудеться 10 березня у Лейпцигу.

Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів