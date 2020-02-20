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АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ ТОТТЕНХЭМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Моуринью не может победить в плей-офф Лиги чемпионов более пяти лет

00:40 37 Читати українською
Моуринью не может победить в плей-офф Лиги чемпионов более пяти лет
Жозе Моуринью / Фото AP

Наставник Тоттенхэма продолжил свою неутешительную серию в самом престижном клубном турнире.

 
Тимо Вернер 58’
58’ Тимо Вернер

Тоттенхэм потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от РБ Лейпциг (0:1).

Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча

Португальский наставник лондонского клуба не знает вкуса побед в плей-офф ЛЧ с 2014 года, сообщает Sky Sports. За это время Моуринью провел 7 матчей (4 с Челси, 2 с Манчестер Юнайтед и один с Тоттенхэмом).

Сломать этот антирекорд сеу Жозе сможет уже во время ответного матча, который состоится 10 марта в Лейпциге.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов

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19 февраля
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Теги
Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью Рекорды Тоттенхэм - РБ Лейпциг Тоттенхэм Тоттенхэм
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