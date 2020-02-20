Моуринью не может победить в плей-офф Лиги чемпионов более пяти лет

Наставник Тоттенхэма продолжил свою неутешительную серию в самом престижном клубном турнире.

Тоттенхэм потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от РБ Лейпциг (0:1).

Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча

Португальский наставник лондонского клуба не знает вкуса побед в плей-офф ЛЧ с 2014 года, сообщает Sky Sports. За это время Моуринью провел 7 матчей (4 с Челси, 2 с Манчестер Юнайтед и один с Тоттенхэмом).

Сломать этот антирекорд сеу Жозе сможет уже во время ответного матча, который состоится 10 марта в Лейпциге.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов