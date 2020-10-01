"Якщо говорити об'єктивно, то одна з найскладніших груп попалася. Але тим цікавіше грати з такими суперниками. З ким, якщо не з ними грати, вчитися. Ми хочемо ці матчі. Єдина проблема – ми не так багато граємо, як вони, у них є невелика перевага.

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Готуватимемось як зазвичай. Єдина відмінність – матчі будуть через три дні. Якщо в АПЛ звикли до такого ритму, то для нас це проблемна. Але у команді багато футболістів. Буде велика ротація, гратимуть всі", – цитує Матвієнка Tribuna.

Нагадаємо, суперниками Шахтаря на груповому етапі ЛЧ стали Реал, Інтер та Борусія М.

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