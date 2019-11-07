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Мораєс – про нічию з Динамо Загреб: Це була божевільна гра

01:34 59 Читать на русском
Мораєс – про нічию з Динамо Загреб: Це була божевільна гра
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував нічию із загребським Динамо в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
 
Алан Патрік 13’
Марлос 79’
Жуніор Мораєс 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрік
25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
90+3’ Жуніор Мораєс
90+8’ Тете

"Це була божевільна гра. У мене змішані відчуття. Я думаю, що ми могли і виграти. Ми добре почали, але потім допустили декілька помилок. Потім у нас була чисельна перевага, але ми не зуміли її використати.

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Потім ми втратили концентрацію і пропустили два м'ячі. Але після цього ми продемонстрували характер. Ми боролися, ми вірили, і ми вирвали нічию.

Ми дуже засмучені тим, що не виграли цей матч. Але ми щасливі, що знайшли в собі сили боротися до кінця і здобути нічию", – цитує Мораєса sport.ua.

Нагадаємо, в матчі на Максімірі форвард відзначився забитим голом у компенсований час, зробивши рахунок 3:2. Шахтар встиг відігратися завдяки голу Тете з пенальті на 98-й хвилині.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Динамо Загреб - Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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