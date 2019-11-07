Мораєс – про нічию з Динамо Загреб: Це була божевільна гра

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував нічию із загребським Динамо в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

"Це була божевільна гра. У мене змішані відчуття. Я думаю, що ми могли і виграти. Ми добре почали, але потім допустили декілька помилок. Потім у нас була чисельна перевага, але ми не зуміли її використати.

Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Потім ми втратили концентрацію і пропустили два м'ячі. Але після цього ми продемонстрували характер. Ми боролися, ми вірили, і ми вирвали нічию.

Ми дуже засмучені тим, що не виграли цей матч. Але ми щасливі, що знайшли в собі сили боротися до кінця і здобути нічию", – цитує Мораєса sport.ua.

Нагадаємо, в матчі на Максімірі форвард відзначився забитим голом у компенсований час, зробивши рахунок 3:2. Шахтар встиг відігратися завдяки голу Тете з пенальті на 98-й хвилині.

Шахтар феєрично вирвав нічию у Динамо З і зберіг шанси на плей-офф ЛЧ – велика проблема та неочевидний герой "гірників"