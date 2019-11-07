Мораес – о ничьей с Динамо Загреб: Это была сумасшедшая игра

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал ничью с загребским Динамо в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

"Это была сумасшедшая игра. У меня смешанные чувства. Я думаю, что мы могли и выиграть. Мы хорошо начали, но потом допустили несколько ошибок. Потом у нас была численное преимущество, но мы не сумели его использовать.

Динамо Загреб – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Затем мы потеряли концентрацию и пропустили два мяча. Но после этого мы продемонстрировали характер. Мы боролись, мы верили, и мы вырвали ничью.

Мы очень расстроены тем, что не выиграли этот матч. Но мы счастливы, что нашли в себе силы бороться до конца и добыть ничью", – цитирует Мораеса sport.ua.

Напомним, в матче на Максимире форвард отметился забитым голом в компенсированное время, сделав счет 3:2. Шахтер успел отыграться благодаря голу Тете с пенальти на 98-й минуте.

Шахтер в сумасшедшем стиле вырвал ничью с Динамо в Загребе и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов