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Монзуль працюватиме на півфіналі жіночої Ліги чемпіонів

16:10 - Читать на русском
Монзуль працюватиме на півфіналі жіночої Ліги чемпіонів
Катерина Монзуль / Фото з відкритих джерел

Провідний український арбітр Катерина Монзуль здобуває міжнародний досвід, працюючи на найпрестижніших європейських турнірах.

Вже сьогодні, 25 серпня, паралельно з матчем за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо, в іспанському Сан-Себастьяні о 21:00 відбудеться перший півфінальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів-2019/20, в якому німецький Вольфсбург прийме іспанську Барселону.

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В інтернаціональній суддівській бригаді на чолі з угоркою Каталіною Кульчар працюватиме і український представник, повідомляє офіційний сайт УАФ. Катерина Монзуль виконуватиме на грі обов’язки четвертого арбітра.

Нагадаємо, Монзуль кілька днів тому вже приймала участь у чвертьфіналі єврокубку у якості головного арбітра (допомагали їй Марина Стрілецька та Олександра Ардашева).

До слова, вищезгадана жіноча команда арбітрів вважається провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів та має у своєму активі проведений фінал Кубка України-2019/2020.

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Теги
Ліга чемпіонів Арбітри Жіночий футбол Катерина Монзуль
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