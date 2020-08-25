Монзуль працюватиме на півфіналі жіночої Ліги чемпіонів

Вже сьогодні, 25 серпня, паралельно з матчем за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо, в іспанському Сан-Себастьяні о 21:00 відбудеться перший півфінальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів-2019/20, в якому німецький Вольфсбург прийме іспанську Барселону.

Шахтар – Динамо: УАФ оголосила суддів першого в сезоні Класичного

В інтернаціональній суддівській бригаді на чолі з угоркою Каталіною Кульчар працюватиме і український представник, повідомляє офіційний сайт УАФ. Катерина Монзуль виконуватиме на грі обов’язки четвертого арбітра.

Нагадаємо, Монзуль кілька днів тому вже приймала участь у чвертьфіналі єврокубку у якості головного арбітра (допомагали їй Марина Стрілецька та Олександра Ардашева).

До слова, вищезгадана жіноча команда арбітрів вважається провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів та має у своєму активі проведений фінал Кубка України-2019/2020.

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