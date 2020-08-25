Монзуль будет работать на полуфинале женской Лиги чемпионов

Уже сегодня, 25 августа, параллельно с матчем за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо, в испанском Сан-Себастьяне в 21:00 состоится первый полуфинальный поединок женской Лиги чемпионов-2019/20, в котором немецкий Вольфсбург примет испанскую Барселону.

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В интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар будет работать и украинский представитель, сообщает официальный сайт УАФ. Екатерина Монзуль будет выполнять на игре обязанности четвертого арбитра.

Напомним, Монзуль несколько дней назад уже принимала участие в четвертьфинале еврокубка в качестве главного арбитра (помогали ей Марина Стрелецкая и Александра Ардашева).

К слову, вышеупомянутая женская команда арбитров считается ведущей в УПЛ течение последних двух сезонов и имеет в своем активе проведенный финал Кубка Украины-2019/2020.

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