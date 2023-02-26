"Для Суперліги інтереси всіх сторін – клубів, уболівальників, гравців – стоять на першому місці. Не так, як зараз, коли УЄФА – найважливіший. Не володіючи нічим, УЄФА контролює всі фінансові, комерційні, юридичні та спортивні питання. Хоча насправді вони відповідають лише за визначення дат та матчів у Європі. Саме клуби відповідають за фактичну організацію матчів. Вони виконують усю роботу.

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Крім того, чи не дивно, що в УЄФА та ФІФА на виборах президента по одному кандидату? Враховуючи, що це чинні керівники: Чеферін та Інфантіно. Хіба це здорова ситуація? Чи можна очікувати на зміни від цих людей?

Монополію УЄФА необхідно зруйнувати заради фінансового стабільного майбутнього клубів. Майбутнього, в якому невихід до єврокубків не буде трагедією. Ця проблема стосується кожного клубу. З цієї причини я підтримую створення в єврокубках системи ліг, у яких у всіх будуть однакові фінансові та спортивні можливості.

Справа не лише у фінансовій стабільності. Переможці багатьох національних та міжнародних турнірів відомі заздалегідь. Багато в чому завдяки доходам, які клуби отримують від внутрішніх ринків. Англія тут попереду інших, тому ви бачите, скільки їхніх представників у фінальних раундах єврокубків. За ними іспанські гранди та невелика група топ-клубів – таких як ПСЖ та Баварія.

Суперліга потрібна. Якщо футбол залишиться таким передбачуваним, від нас відвернуться люди. Чи будуть дивитися єврокубки в Нідерландах, якщо Аякс, Фейєнорд і ПСВ ніколи не мають шансів на перемогу?

Звідси ідея нової європейської ліги з декількома дивізіонами та схемою виходу у вищі дивізіони, та вильоту. На рівних умовах клубів. Треба подумати про 60-80 клубів у всій Європі. Зі своїм 13-річним досвідом роботи у футбольній індустрії я знаю, як усе працює. Я зібрав ідеї та кажу, що настав час для більш справедливих ліг" – цитує Аньєллі La Gazzetta dello Sport з посиланням на De Telegraaf.

Нагадаємо, що вперше проєкт Суперліги був презентований у квітні 2021 року. Нещодавно був представлений новий формат турніру, який не знайшов підтримки серед європейських топ-клубів.

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