"Для Суперлиги интересы всех сторон – клубов, болельщиков, игроков – стоят на первом месте. Не так, как сейчас, когда УЕФА – самое важное. Не обладая ничем, УЕФА контролирует все финансовые, коммерческие, юридические и спортивные вопросы. Хотя на самом деле они отвечают только за определение дат и матчей в Европе. Именно клубы отвечают за фактическую организацию матчей. Они выполняют всю работу.

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Кроме того, неудивительно ли, что в УЕФА и ФИФА на выборах президента по одному кандидату? Учитывая, что это действующие руководители: Чеферин и Инфантино. Разве это здоровая ситуация? Можно ли ожидать изменений от этих людей?

Монополию УЕФА необходимо разрушить ради финансово стабильного будущего клубов. Будущего, в котором невыход к еврокубкам не станет трагедией. Эта проблема касается каждого клуба. По этой причине я поддерживаю создание в еврокубках системы лиг, у которых у всех будут одинаковые финансовые и спортивные возможности.

Дело не только в финансовой стабильности. Победители многих национальных и международных турниров известны заранее. Во многом благодаря доходам, которые клубы получают от внутренних рынков. Англия здесь впереди всех, потому вы видите, сколько их представителей в финальных раундах еврокубков. За ними испанские гранды и небольшая группа топ-клубов – таких как ПСЖ и Бавария.

Суперлига нужна. Если футбол останется таким предсказуемым, от нас отвернутся люди. Будут ли смотреть еврокубки в Голландии, если Аякс, Фейенорд и ПСВ никогда не имеют шансов на победу?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в высшие дивизионы, и вылета. На равных условиях клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. Со своим 13-летним опытом в футбольной индустрии я знаю, как все работает. Я собрал идеи и говорю, что пора для более справедливых лиг" – цитирует Аньелли La Gazzetta dello Sport со ссылкой на De Telegraaf.

Напомним, что впервые проект Суперлиги был представлен в апреле 2021 года. Недавно был представлен новый формат турнира, не нашедший поддержки среди европейских топ-клубов.

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