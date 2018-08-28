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Монако викупив Хайнріхса у Байєра

23:28 39 Читать на русском
Монако викупив Хайнріхса у Байєра
Бенжамін Хайнріхс / фото: ФК Монако

Лівий захисник Байєра Бенжамін Хайнріхс продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

Монако оголосив про перехід захисника Байєра Бенжаміна Хайнріхса. Контракт 21-річного німця з французьким клубом розрахований на 5 років. Раніше повідомлялося Байєр отримає за свого гравця 20 млн євро.

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"Дуже гордий, що перейшов в Монако. Це європейський топ-клуб. Зроблю все, щоб швидко адаптуватися тут і допомогти команді перемагати", – цитує Хайнріхса офіційний сайт "монегасків".

Хайнріхс виступав за Байєр з 2015 року. У минулому сезоні він провів 28 матчів у чемпіонаті Німеччини.

Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Монако Монако Франція Трансфери Бенжамін Хайнріхс Бенжамін Хайнріхс Байєр Байєр
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