Монако викупив Хайнріхса у Байєра

Ліга чемпіонів — 23:51 960
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Аякс не обіграв Динамо при грі в одні ворота – другий рік поспіль провал у Лізі чемпіонів
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Динамо – Аякс – нереалізований пенальті ТадічаЛіга чемпіонів — 23:07 692
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Динамо – Аякс: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:58 19813
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Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти ВімблдонаАнглія — 20:55 2345
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Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в ЄвропіЛіга чемпіонів — 20:44 3201
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