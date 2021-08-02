"Що Монако, що Спарта – хороші команди. Але останнім часом французький клуб нічого не вигравав, команда слабша за Шахтар. Але треба ще пройти Генк. Будемо всі вболівати за Динамо і Шахтар.

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Думаю, що Рапід виграє у Зорі. Не подобається мені гра луганського клубу. Не знаю, що там робить Скрипник, але і цього року, і в минулому команда стартувала з поразки в УПЛ. Колосу треба спочатку у Караганди виграти, а у них непогана команда. Не думаю, що Колос пройде Шахтар", – заявив Сабо у коментарі Трибуна.

Нагадаємо, Шахтар стартує в Лізі чемпіонів вже завтра гостьовим матчем проти Генка. Початок поєдинку о 21:00.

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