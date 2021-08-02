"Что Монако, что Спарта – хорошие команды. Но в последнее время французский клуб ничего не выигрывал, команда слабее Шахтера. Но надо еще пройти Генк. Будем все болеть за Динамо и Шахтер.

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Думаю, что Рапид выиграет у Зари. Не нравится мне игра луганского клуба. Не знаю, что там делает Скрипник, но и в этом году, и в прошлом команда стартовала с поражения в УПЛ. Колосу надо сначала у Караганды выиграть, а у них неплохая команда. Не думаю, что Колос пройдет Шахтер", – заявил Сабо в комментарии Трибуна.

Напомним, Шахтер стартует в Лиге чемпионов уже завтра гостевым матчем против Генка. Начало поединка в 21:00.

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