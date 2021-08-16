Донецький Шахтар за крок від групового етапу Ліги чемпіонів протистоїть французькому Монако. Який прогноз букмекерів на поєдинок Монако Шахтар, читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Монако – Шахтар на "Футбол 24", стартує у вівторок, 17 серпня, о 22:00. Команда Роберто Де Дзербі вже пройшла один етап кваліфікації, двічі здолавши бельгійський Генк. Натомість монегаски впевнено пройшли Спарту з Праги.

Монако – Шахтар: де дивитися матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Монако – Шахтар: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Авторитетна контора William Hill фаворитом першого матчу вважає монегасків. На перемогу команди Ковача британці приймають ставки з коефіцієнтом 1,65. На звитягу "гірників" можна поставити із солідним балом 4,80. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,70.

Не відстають із симпатіями до Монако і австрійці з Bwin. Тут коефіцієнт на тріумф княжого клубу ідентичний – 1,65. Лише трохи більше вірять у потенційних успіх Шахтаря. На хлопців Де Дзербі кеф 4,75. Вірогідність нічиєї оцінили балом 3,90. Любителі гострих відчуттів можуть поставити на рахунок 1:1 із коефіцієнтом 8,00.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Суперники по-різному провели генеральні репетиції перед протистоянням. Якщо Шахтар впевнено здолав Металіст 1925, то ось Монако несподівано зазнав мінімальної поразки від скромного Лор'яна.

Монако – Шахтар: передматчева прес-конференція Де Дзербі – готовність "гірників", роль Степаненка та хитрість суперника