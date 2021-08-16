Донецкий Шахтер в шаге от группового этапа Лиги чемпионов противостоит французскому Монако. Какой прогноз букмекеров на поединок Монако – Шахтер, читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Монако – Шахтер на "Футбол 24", стартует во вторник, 17 августа, в 22:00. Команда Роберто Де Дзерби уже прошла один этап квалификации, дважды одолев бельгийский Генк. В свою очередь монегаски уверенно прошли Спарту из Праги.

Монако – Шахтер: где смотреть матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Монако – Шахтер: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Авторитетная контора William Hill фаворитом первого матча считает монегасков. На победу команды Ковача британцы принимают ставки с коэффициентом 1,65. На победу "горняков" можно поставить с солидным баллом 4,80. Даже ничья более вероятна – кэф 3,70.

Не отстают с симпатиями к Монако и австрийцы из Bwin. Здесь коэффициент на триумф княжеского клуба идентичен – 1,65. Лишь чуть больше верят в потенциальных успех Шахтера. На ребят Де Дзерби кэф составляет 4,75. Вероятность ничьей оценили баллом 3,90. Любители острых ощущений могут поставить на счет 1:1 с коэффициентом 8,00.

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Соперники по-разному провели генеральные репетиции перед первым противостоянием. Если Шахтер уверенно одолел Металлист 1925, то вот Монако неожиданно потерпел минимальное поражение от скромного Лорьяна.

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