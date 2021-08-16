Віце-чемпіон України продовжує боротьбу за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів у плей-офф кваліфікації. Де дивитися матч Монако – Шахтар, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Монако – Шахтар на "Футбол 24", стартує у вівторок, 17 серпня, о 22:00. Команда Роберто Де Дзербі вже пройшла один етап кваліфікації, двічі здолавши бельгійський Генк. Натомість монегаски впевнено пройшли Спарту з Праги.

Монако – Шахтар: "гірники" оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів

Монако – Шахтар: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

На території України поєдинок раунду плей-офф покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна підписка. Трансляція запланована на 22:00.

Шляхи Шахтаря із Монако вже перетиналися у єврокубках. Команди зустрілися у першому раунді Кубка УЄФА 1979/80. "Гірники" перемогли вдома завдяки дублю Соколовського (2:1), але потім поступилися в гостях (0:2) і вилетіли.

Загалом із представниками Франції Шахтар грав у євротурнірах 15 разів. Баланс донеччан позитивний – +7, =4, -4. У сезоні 2018/19 "гірники" двічі грали проти французького Ліона на груповому етапі ЛЧ (2:2, 1:1).

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