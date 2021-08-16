Вице-чемпион Украины продолжает борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов в плей-офф квалификации. Где смотреть матч Монако – Шахтер, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Монако – Шахтер на "Футбол 24", стартует во вторник, 17 августа, в 22:00. Команда Роберто Де Дзерби уже прошла один этап квалификации, дважды одолев бельгийский Генк. В свою очередь монегаски уверенно прошли Спарту из Праги.

Монако – Шахтер: "горняки" объявили заявку на матч Лиги чемпионов

Монако – Шахтер: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

На территории Украины поединок раунда плей-офф покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) нужна подписка. Трансляция запланирована на 22:00.

Пути Шахтера с Монако уже пересекались в еврокубках. Команды встретились в первом раунде Кубка УЕФА 1979/80. "Горняки" победили дома благодаря дублю Соколовского (2:1), но затем уступили в гостях (0:2) и вылетели.

Всего с представителями Франции Шахтер играл в евротурнирах 15 раз. Баланс донетчан положительный – +7, =4, -4. В сезоне 2018/19 "горняки" дважды играли против французского Лиона на групповом этапе ЛЧ (2:2, 1:1).

Шахтер уверенно победил Металлист 1925, сравнявшись с Динамо в УПЛ