Протистояння Шахтаря із представниками Ліги 1 історично є успішним для "гірників". За 13 матчів команда здобула 6 перемог і розписала 4 нічиї, зазнавши всього трьох поразок – від ПСЖ у 2015 році (0:3, 0:2) й від Лілля в 2006-му (2:3). "Помаранчево-чорні" били Марсель, Нансі, Тулузу й Ренн, і навіть не програли Ліону в двох матчах у групі ЛЧ 2018/19, хоча домашні 2:2, при всій статусності результату, були рівноцінні фіаско. Загальна різниця голів у нашого клубу краща – 18:13.

Монако – Шахтар: прогноз на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Втім, всі ті поєдинки проходили в основній частині розіграшу єврокубків, а от сьогодні Шахтар грає лишень у плей-офф кваліфікації ЛЧ. Суперник у "гірників" особливий – не зовсім французький і не зовсім гранд, який розташувався на 22 позиції нижче донеччан у рейтингу УЄФА і який вважається фаворитом букмекерів. Підопічним Роберто Де Дзербі доведеться помірятись силами з Монако.

Гордість однойменного князівства якісь чотири роки тому грала в півфіналі ЛЧ, розриваючи там Манчестер Сіті і Борусію Д, а також святкувала чемпіонство Франції. За рік монегаски взяли срібні медалі Ліги 1, однак після цього клуб спіткав тривалий період поневірянь з трансферами на 140 мільйонів євро, боротьбою за виживання, серіями у 12 матчів без перемог та частими тренерськими перестановками. Зупинити деградацію зумів тренер, якого після Баварії списали не тільки вболівальники, а й футбольні зірки – рятівником став Ніко Ковач.

Під його керівництвом монегаски завоювали бронзу Ліги 1, прорвались у фінал Кубка, двічі переграли ПСЖ (3:2, 2:0), били Ліон (2:0) і відбирали очки у чемпіонського Лілля. З кінця грудня й до завершення попереднього сезону команда провела 27 матчів, зазнавши всього трьох поразок. Майже за всіма показниками у розширеній статистиці Монако заслужено став третім у Франції, однак новий чемпіонат клуб розпочав із двох несподіваних осічок, програвши Лор'яну (0:1) і розписавши нічию з Нантом (1:1).

Попередній сезон Монако завершив у топ-3 Ліги 1 за результативністю (76 голів), але найсильніше цей колектив працює в обороні. Там не все ідеально в технічному плані (футболісти допускають грубі індивідуальні помилки), але загальна система виглядає цікаво. Захист починається від двох опорників, які зосередженні виключно на руйнуванні й при розіграшах м'яча розташовуються спиною до чужих воріт. Далі все упирається у компактність та організацію гри, у якій команді не доводиться робити багато перебудов – гравці зосереджуються на своїй конкретній ділянці відповідальності. Ситуації 2-в-1 чи розрив між завданнями захисники зустрічають рідко.

Як наслідок, суперники Монако рідко розкривають оборону через позиційні атаки. За кількістю допущених проникних пасів монегаски йдуть на останній позиції у Лізі 1 – вони не відкривають зон для просування через пас. Втім, підопічні Ніко Ковача вразливі до подач та довгих закидань у штрафний. Власне, обидва пропущених голи на старті нового сезону прилетіли після них.

В атаці Монако виглядає грізно. Чого лишень коштує парочка Бен-Єддер-Фолланд, на рахунку якої участь у 50 голах команди в попередньому чемпіонаті Франції (з 76-ти загалом). Її практично нереально вимкнути з гри – обидва форварди постійно обмінюються позиціями, відходять в глибину та обігруються через короткий пас, в той час як партнер забігає за спину. Німецький нападник особливо сильний у єдиноборствах та реалізації складних моментів дуже сильний (забив 16 голів при 11 очікуваних).

Взагалі, весь футбол Монако в атаці крутиться навколо індивідуальних рішень футболістів, коротких перепасовок, відкривань між лініями та забігань. Втім, сама організація позиційного наступу у Ковача шкутильгає на обидві ноги – коли суперники закриваються, монегаски починають стерильний ватокат без просування. Не в останню чергу так відбувається через надобережний стиль гри в задній лінії (там не використовують перспективні зони) та загальну розбитість команди на дві групи (атакувальну й оборонну).

У тренерському штабі розуміють цей недолік, тому гру намагаються звести до контрвипадів та стандартів. Для провокування роботи на зустрічних курсах Ніко Ковач любить зустрічати суперника низько, на власній половині, де є два злих опорники. Стандарти ж у Монако є чіт-кодом – у попередньому чемпіонаті монегаски забили з них аж 19 голів (найбільший показник у топ-5 ліг). Нічого революційного під час їхнього розіграшу не відбувається – просто у команди є одразу три футболісти зростом понад 190 см, а якісну подачу можуть виконати мінімум 4-5 чоловік.

Не дивно, що букмекери ставлять саме на перемогу Монако. Крім сильнішого чемпіонату й кращого кадрового потенціалу, цей колектив володіє козирями, які надзвичайно вдало лягають на проблеми нинішнього Шахтаря. На початку нового сезону підопічні Роберто Де Дзербі страждали при зламі щільних "автобусів" у виконанні Олександрії та Львова, і навіть у матчі з більш відкритим Металістом 1925 "гірникам" було непросто. Причина невиразних матчів проти таких слабеньких суперників полягає у сирості футболу Де Дзербі – його підопічні ще не змогли адаптуватись до системи вільних переміщень у жорсткій структурі, часто допускаючи позиційні помилки.

Невиразно донеччани працюють і в контрпресингу. Причини невдалої гри без м'яча аналогічні, але тут ще й додається бразильський фактор – у передній лінії "гірників" в принципі немає людей, здатних виконувати чорнову роботу. Втім, сьогодні пресинг може і не знадобитись. Важливо лишень вчасно заповнювати зони, які при розіграші атак необачно ігнорує задня лінія монегасків – а це, в першу чергу, напівфланги. Крім того, підопічним Роберто Де Дзербі вигідно примітизувати стиль, збившись до купи закидань у штрафний, як це робили Нант і Лор'ян. Траоре класно чіпляється за такі м'ячі, чого не скажеш про захисників Монако.

В цілому, у Шахтаря має бути достатньо досвіду та гнучкості для грамотного протистояння з Монако в полі, але в загальній системі гри донеччан є дуже вразливі точки – особливо це стосується Степаненка, який протягом останніх років виглядає неоднозначно. Найбільшу ж тривогу викликають стандарти, адже монегаски готують їх індивідуально під кожного суперника.

У них є 3 гіганти по 190+ см, в той час як найвищі футболісти донеччан мають зріст всього у 182 см. І це ще півбіди – Марлон, Вітао і Матвієнко критично слабкі при контролі верхових подач і закидань. Власне, саме тому Україна й не вийшла у півфінал Євро, а Микола не виступає за Арсенал. Захисникам Шахтаря не вистачає ні антропометрії, ні атлетизму, ні позиційних навичок.

Сьогодні "гірники" зобов'язані уникати стандартних положень біля власних воріт, але з такими технічними, швидкими й хитрими футболістами у атаці Монако зробити це вкрай важко. Втім, у битві за груповий етап ЛЧ легко не може бути в принципі.

Кадрова ситуація

Головною проблемою для Ніко Ковача залишається готовність Головіна. Основний інсайд Монако важливий для роботи між лініями й для створення динаміки, однак у поєдинку проти Лор'яна він отримав сильний забій. Його участь у зустрічі залишається під питанням, однак Олександр, вірогідно, встигне відновитись. Втім, у перших двох турах росіянину давали зіграти всього по 30-35 хвилин, тож сьогодні варто очікувати в основі Діопа.

Крім того, у монегасків прихворів голкіпер Нюбель. Щоправда, німець потрапив у заявку – і якщо він буде готовий, то Ніко випустить Александра в основі. У Монако доволі слабкі воротарі, а Нюбель був покликаний вирішити цю проблему.

У Шахтаря питання залишаються лишень по готовності Педрінью. Хавбек отримав пошкодження у поєдинку проти Генка й пропускав останній тур УПЛ, але вчора він працював разом із командою в загальній групі. Рішення по його участі в грі приймуть безпосередньо перед матчем. Інших втрат у "гірників" немає.

Орієнтовні склади на матч Монако – Шахтар

Монако: Нюбель – Агілар, Дісасі, Бадьяшиль, Енріке – Мартінш, Тчуамені, Фофана, Діоп – Фолланд, Бен-Єддер

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Антоніо – Тете, Патрік, Соломон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Одразу обмовимось, що це – вкрай оптимістичний прогноз. Букмекери не вірять у Шахтар, і навіть на нічию вони зарядили коефіцієнти в районі 4,0, в той час як ставки на звитягу Монако тримаються на показнику 1,7. Зрозуміти логіку контор можна, адже Монако в попередньому сезоні двічі бив ПСЖ й до останнього боровся за золото Ліги 1. У складі монегасків виступають футболісти з великим досвідом гри в топ-чемпіонатах та у єврокубках, а за їхніми талантами пильнує вся Європа.

Шахтар же перебуває на початку свого шляху з Роберто Де Дзербі. Звикнути до його футболу непросто, тож зараз "гірники" виглядають доволі непереконливо. Про біду команди в обороні на другому поверсі вже навіть говорити не хочеться – про це знає вся планета. Ну як тут не поставити на Монако?

Втім, шалена перевага монегасків за всіма параметрами не завадила скромному Лор'яну переграти підопічних Ніко Ковача, а не менш скромний Нант зумів відібрати у них очки. Хорватський тренер списав всі проблеми на стиль гри андердогів – мовляв, вже із Шахтарем команді буде зручніше – але ж проблеми при читанні верхових передач та при роботі в штрафному були характерними для Монако і в попередньому сезоні. Траоре сьогодні повинен карати за це.

Атака Монако аж занадто сильно залежить від індивідуального виконання, а позиційна робота цього колективу залишає бажати кращого у всіх фазах. Ніко Ковач намагається ставити прогресивний футбол, заповнюючи всі 5 каналів для просування м'яча (фланги/напівфланги, центр), але у підсумку він отримує дві розірвані групи гравців. На рівні ЛЧ за подібне будуть карати – і Шахтар здатний це зробити. Пресингу ж у монегасків немає в принципі – вони висмикуються по одному, заважаючи розігрувати, але не накриваючи усі варіанти для виходу з-під тиску.

Словом, команду Ніко Ковача є, за що кусати. Роберто Де Дзербі не може помітити ці недоліки, а його колектив має достатньо потенціалу для конкурентної боротьби з таким суперником. А тут у Монако ще й старт чемпіонату виявився провальним. Саме тому варто ризикнути, поставивши на результативну нічию. Не такі страшні монегаски, якими їх малюють.

Княжий шарм, російський олігарх, топ-академія і ренесанс Ковача – як Монако став великим та що приготував Шахтарю в ЛЧ