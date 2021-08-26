Ніч із середи на четвер виявилася для представників Монако просто катастрофічною.

Відразу після невдалої зустрічі з Шахтарем монегаски планували вилетіти на батьківщину, інформує L'Équipe.

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Літак благополучно покинув Харків, але вже у повітрі були виявлені проблеми з генератором електроенергії. Пілоти вирішили здійснити негайну посадку в Будапешті. Гравцям та тренерам Монако довелося до обіду просидіти в аеропорту, чекаючи інший літак.

Нагадаємо, підопічні Ніко Ковача розписали нічию з Шахтарем (2:2) та завершили свої виступи у Лізі чемпіонів.

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