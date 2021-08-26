Ночь со среды на четверг оказалась для представителей Монако просто катастрофической.

Сразу после неудачной встречи с Шахтером монегаски планировали вылететь на родину, информирует L'Équipe.

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Самолет благополучно покинул Харьков, но уже в воздухе были обнаружены проблемы с генератором электроэнергии. Пилоты решили сделать немедленную посадку в Будапеште. Игрокам и тренерам Монако пришлось до обеда просидеть в аэропорту, ожидая другой самолет.

Напомним, подопечные Нико Ковача расписали ничью с Шахтером (2:2) и завершили свои выступления в Лиге чемпионов.

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