Монако не смог спокойно вернуться домой после матча с Шахтером – самолет совершил вынужденную посадку
Ночь со среды на четверг оказалась для представителей Монако просто катастрофической.
Сразу после неудачной встречи с Шахтером монегаски планировали вылететь на родину, информирует L'Équipe.
Шахтер – Монако: Ковач намекнул на нечестность выхода "горняков" в Лигу чемпионов
Самолет благополучно покинул Харьков, но уже в воздухе были обнаружены проблемы с генератором электроэнергии. Пилоты решили сделать немедленную посадку в Будапеште. Игрокам и тренерам Монако пришлось до обеда просидеть в аэропорту, ожидая другой самолет.
Напомним, подопечные Нико Ковача расписали ничью с Шахтером (2:2) и завершили свои выступления в Лиге чемпионов.
"Такі матчі входять в історію": добрі діди Шахтаря, український Батістута, а на Росії бомбить – все про камбек у Харкові