Президент київського Динамо Ігор Суркіс, який особисто спостерігав за грою "гірників" на стадіоні Луї ІІ, розповів, кого підтримував у поєдинку плей-офф ЛЧ.

"А за кого я можу вболівати? Звичайно, за Шахтар.

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У міжнародних іграх неможливо вболівати проти своєї команди", – сказав Суркіс у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, напередодні "гірники" у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів здолали Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

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