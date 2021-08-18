Президент киевского Динамо Игорь Суркис, который лично наблюдал за игрой "горняков" на стадионе Луи ІІ, рассказал, кого поддерживал в поединке плей-офф ЛЧ.

"А за кого я могу болеть? Конечно же, за Шахтер.

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В международных играх невозможно болеть против своей команды", – сказал Суркис в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, накануне "горняки" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов одолели Монако со счетом 1:0. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа. Начало встречи в 22:00.

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