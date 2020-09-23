Норвежский Мольде принимает венгерский Ференцварош в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч Мольде – Ференцварош начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть матч вживую можно в прямом эфире телеканала "Футбол 3", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка за место на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Хозяева начали свой путь в основную сетку турнира в 1-м квалификационном раунде, где уверенно победили финский КуПС (5:0). Далее норвежцы переиграли словенский Целе (2:1 на выезде), а на прошлой неделе прошли азербайджанский Карабах (0:0, по пенальти – 6:5).

В свою очередь Ференцварош сначала победил шведский Юргорден (2:0). Во 2-м же и 3-м этапах квалификации подопечные Сергея Реброва создали две сенсации – "Фради" в Глазго поставили на колени Селтик (2:1), а затем в Будапеште переиграли загребское Динамо (2:1).

Стартовые составы команд:

Мольде: Линде – Винго, Грегерсен, Эллингсен, Хауген – Аурснес, Хуссейн – Хестад, Эйкрем, Кнудцон – Джеймс

Запасные: Кранинкс, Бёрнбак, Бріингильдсен, Болли, Кристенсен, Омоиджуанфо, Педерсен

Her er Erlings utvalgte til dagens kamp! Kampen ser du på Viasat 4 klokka 21.00! ? pic.twitter.com/ugj3D7gvGX — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) September 23, 2020

Ференцварош: Дибус – Ботка, Фримпонг, Блажич, Чивич – Ледуни, Харатин, Сомалия – Нгуэн, Боли, Узуни

Запасные: Богдан, Гайстер, Двали, Зубков, Исаэл, Ловренчич, Шигер

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