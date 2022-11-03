У першому таймі арбітр призначив аж три пенальті. Мадридці реалізували свої два, а от шотландці не скористались шансом. На 35 хвилині до позначки підійшов Йосіп Юрановіч. Переграти Куртуа не вдалось.

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Вже після матчу соціальними мережами почали ширитись кадри моменту перед ударом, на якому чітко видно, що Лука Модріч вказав конкуренту Луніна напрямок, куди битиме візаві. Юрановіч, до слова, є партнером капітана Реала по збірній Хорватії.

Тібо Куртуа грає у футболці "бланкос" з 2018 року. За цей час він відбив 25% (7 з 28-ми) пенальті, призначених у його ворота.

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