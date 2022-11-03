Модрич своеобразно помог Куртуа отбить пенальти: вирусные кадры из победной дуэли ЛЧ
Голкипер Реала Тибо Куртуа на высоком уровне провел поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Селтика (5:1).
В первом тайме арбитр назначил целых три пенальти. Мадридцы реализовали свои два, а вот шотландцы не воспользовались шансом. На 35 минуте к отметке подошел Йосип Юранович. Переиграть Куртуа не удалось.
Анчелотти стал безоговорочным рекордсменом Лиги чемпионов, обойдя Фергюсона по количеству побед
Уже после матча социальными сетями начали распространяться кадры момента перед ударом, на котором ясно видно, что Лука Модрич указал конкуренту Лунина направление, куда будет бить визави. Юранович, кстати, является партнером капитана Реала по сборной Хорватии.
Тибо Куртуа играет в футболке "бланкос" с 2018 года. За это время он отразил 25% (7 из 28) пенальти, назначенных в его ворота.
Реал разнес Селтик и выиграл группу Шахтера в Лиге чемпионов – пенальтийный тайм, бетон от Куртуа, большой Вальверде