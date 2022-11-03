В первом тайме арбитр назначил целых три пенальти. Мадридцы реализовали свои два, а вот шотландцы не воспользовались шансом. На 35 минуте к отметке подошел Йосип Юранович. Переиграть Куртуа не удалось.

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Уже после матча социальными сетями начали распространяться кадры момента перед ударом, на котором ясно видно, что Лука Модрич указал конкуренту Лунина направление, куда будет бить визави. Юранович, кстати, является партнером капитана Реала по сборной Хорватии.

Тибо Куртуа играет в футболке "бланкос" с 2018 года. За это время он отразил 25% (7 из 28) пенальти, назначенных в его ворота.