Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вписав своє ім'я в історію найпрестижнішого європейського турніру.

В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів "бланкос" з легкістю розтрощили Селтік (5:1). Ця перемога стала для італійського фахівця 103-ю у турнірі.

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За цим показником Анчелотті обійшов легендарного Алекса Фергюсона, який на чолі Манчестер Юнайтед святкував 102 звитяги. Карло матиме змогу продовжити переписувати історію, адже Реал з першого місця вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування плей-офф відбудеться вже 7 листопада, Мадрид буде сіяним.

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