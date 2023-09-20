Колишній форвард Динамо та збірної України вирішив влаштувати азартний вечір у перший день групового етапу Ліги чемпіонів.

Мілевський влаштував собі заробітки у соцмережах – апетити вражають

Мілевський опублікував у соцмережах два експреси. Перший зі скромним коефіцієнтом зайшов – Фейєнорд здолав Селтік 2:0 і пробив індивідуальний тотал більше 1,5 голів, а Ман Сіті та Црвена Звезда забили необхідні 3+ голи.

Другий був значно ризикованішим і завершився для Мілевського фіаско. Якщо Шахтар та Порту пробили тотал більше 2,5 голів, то матч Лаціо – Атлетіко та індивідуально Манчестер Сіті підвели.

Нагадаємо, Мілевський оголосив про завершення кар'єри гравця у вересні 2021 року. Президент Динамо Ігор Суркіс говорив про готовність надати колишньому форварду роботу, однак жодних зрушень у цьому напрямку не було.

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