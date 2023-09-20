Бывший форвард Динамо и сборной Украины решил устроить азартный вечер в первый день группового этапа Лиги чемпионов.

Милевский устроил себе заработки в соцсетях – аппетиты поражают

Милевский опубликовал в соцсетях два экспресса. Первый со скромным коэффициентом зашел – Фейеноорд одолел Селтик 2:0 и пробил индивидуальный тотал более 1,5 голов, а Ман Сити и Црвена Звезда забили необходимые 3+ гола.

Второй был значительно более рискованным и завершился для Милевского фиаско. Если Шахтер и Порту пробили тотал более 2,5 голов, то матч Лацио – Атлетико и индивидуально Манчестер Сити подвели.

Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры игрока в сентябре 2021 года. Президент Динамо Игорь Суркис говорил о готовности предоставить бывшему форварду работу, однако никаких подвижек в этом направлении не было.

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