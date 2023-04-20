На звання автора найкращого гола тижня претендують 4 гравців – Ніколо Барелла, Олів'є Жиру, Анхель Корреа та Родріго.

Визначилися півфінальні пари ЛЧ 2022/23 – українець продовжує боротьбу, Гвардіола отримав шанс на реванш

Вінгер Реала по-знущальницьки розстріляв ворота Челсі після ефектної комбінації, а нападник Мілана поставив результативну крапку після проходу імені Леау. Обидвом представникам Інтера вдались розкішні удари з меж штрафного Бенфіки. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів Реал зійдеться з Манчестер Сіті, а міланські колективи гратимуть між собою. Матчі заплановані на 9/10 і 16/17 травня.

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