На звание автора лучшего гола недели претендуют 4 игрока – Николо Барелла, Оливье Жиру, Анхель Корреа и Родриго.

Определились полуфинальные пары ЛЧ 2022/23 – украинец продолжает борьбу, Гвардиола получил шанс на реванш

Вингер Реала издевательски расстрелял ворота Челси после эффектной комбинации, а нападающий Милана поставил результативную точку после прохода имени Леау. Двум представителям Интера удались роскошные удары из пределов штрафной. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

Напомним, в полуфинале Реал сойдется с Манчестер Сити, а миланские коллективы будут играть между собой. Матчи будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.

Манчестер Сити вышел в полуфинал ЛЧ, расписав ничью с Баварией – парад остроумных ошибок Упамекано "похоронил" Мюнхен