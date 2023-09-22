"Я бачив найгірший матч в історії Ліги чемпіонів – це гра між Міланом та Ньюкаслом. Не до порівняння з матчем Шахтар – Порту, який був чудовим. Сіті, як завжди – нудно. У матчі між ПСЖ та Борусією Дортмунд мені сподобався лише другий тайм, бо в першому я заснув.

Ньюкасл вистраждав нічию з Міланом, повернувшись у Лігу чемпіонів

Але ці ідіоти з Мілана та Ньюкасла зробили мені боляче. Їм пощастило опинитися в ЛЧ, бо вони вміють лише бігати, більше нічого. Я не розумію Ньюкасл. Вони фінішували четвертими в АПЛ, але нічого не роблять, це огидно. Надалі їм доведеться показати щось більше, бо першим матчем вони мене страшенно розлютили", – Football Italia цитує тираду 36-річного Відаля у ефірі Twitch-каналу Red Gol.

Нагадаємо, матчі наступного туру Ліги чемпіонів заплановані на 3-4 жовтня.

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