Капітан "россонері" Давіде Калабрія та португальський вінгер не змогли дограти зустріч проти Лечче (2:2). Як інформує журналіст Джанлука Ді Марціо, в обох гравців діагностовані травми.

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Обстеження показало, що у Калабрії незначна м'язова травма. Він має повернутися до повноцінних тренувань вже після міжнародної паузи. Що стосується Леау, то в нього виявили пошкодження правого підколінного сухожилля. Португалець пропустить матчі своєї національної команди і є великий сумнів, що він зможе відновитися до гри в Лізі чемпіонів проти Борусії Д.

Нагадаємо, що Мілан наразі перебуває на третій сходинці в турнірній таблиці Серії з 23 очками. Наступний матч "россонері" проведуть проти Фіорентини 25 листопада.

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