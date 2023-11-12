Капитан "россонери" Давиде Калабрия и португальский вингер не смогли доиграть встречу против Лечче (2:2). Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио, у обоих игроков диагностированы травмы.

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Обследование показало, что у Калабрии незначительная мышечная травма. Он должен вернуться к полноценным тренировкам уже после международной паузы. Что касается Леау, то у него обнаружили повреждение правого подколенного сухожилия. Португалец пропустит матчи своей национальной команды и есть большое сомнение, что он сможет восстановиться к игре в Лиге чемпионов против Боруссии Д.

Напомним, что Милан сейчас находится на третьей строчке в турнирной таблице Серии с 23 очками. Следующий матч "россонери" проведут против Фиорентины 25 ноября.

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