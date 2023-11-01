Згідно з інформацією Sky Sport, захисники "россонері" П'єр Калюлю та Марко Пеллегріно отримали серйозні травми.

Легенда Мілана пообіцяв своїй команді незвичайний сюрприз за знищення Маліновського

Француз пошкодив м'яз стегна лівої ноги, через що йому доведеться зробити операцію. У аргентинця перелом кістки стопи, його лікуватимуть консервативними методами. Водночас травма стегна у Крістіана Пулішіча виявилася несерйозною, він має відновитись до найближчого матчу з Удінезе, а також зіграти в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Пулішіч влітку приєднався до міланського клубу. В 13 матчах він забив чотири голи та оформив дві результативні передачі.

Наразі Мілан в Серії А посідає третє місце в турнірній таблиці з 22 очками. В Лізі чемпіонів "россонері" розташувалися на четвертій сходинці лише з двома балами.

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