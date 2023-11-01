Согласно информации Sky Sport, защитники "россонери" Пьер Калюлю и Марко Пеллегрино получили серьезные травмы.

Легенда Милана пообещал своей команде необычный сюрприз за уничтожение Малиновского

Француз повредил мышцу бедра левой ноги, из-за чего ему придется сделать операцию. У аргентинца перелом кости стопы, его будут лечить консервативными методами. В то же время травма бедра у Кристиана Пулишича оказалась несерьезной, он должен восстановиться к ближайшему матчу с Удинезе, а также сыграть в Лиге чемпионов.

Напомним, что Пулишич летом присоединился к миланскому клубу. В 13 матчах он забил четыре гола и оформил две результативные передачи.

Сейчас Милан в Серии А занимает третье место в турнирной таблице с 22 очками. В Лиге чемпионов "россонери" расположились на четвертой строчке лишь с двумя баллами.

Непредсказуемая Серия А и еще 7 самых конкурентных лиг, которые каждый год светят новые команды в Лиге чемпионов