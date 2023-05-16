Інтер та Мілан 16 травня визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів 2022/23. Де дивитися матч онлайн та на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Інтер – Мілан відбудеться на Джузеппе Меацца. Стартовий свисток пролунає сьогодні, 16 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилася перемогою "нерадзуррі" з рахунком 2:0. Позаяк правило виїзного гола вже не діє, то Мілану потрібно перемагати з різницею у два м'ячі, щоб перевести гру в екстра-тайм.

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Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який і покаже дуель Інтера з Міланом у прямому ефірі. О 21:00 там стартує передматчева студія.

Окрім того, трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою. Також переглянути поєдинок можна на Volia TV. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Другу путівку у фінал Ліги чемпіонів 2022/23 розіграють Манчестер Сіті та Реал, які зустрінуться в Англії 17 травня. Перший поєдинок у Мадриді завершився нічиєю 1:1.

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