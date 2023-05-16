Інтер в рамках другого півфінального поєдинку ЛЧ 2022/23 зустрінеться з Міланом. Анонс і прогноз на матч-відповідь читайте на "Футбол 24".

Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі презентацію найголовнішого Дербі делла Мадонніна за останні 18 років – дербі, у якому Інтер і Мілан визначить першого фіналіста Ліги чемпіонів 2022/23.

Протистояння на Сан-Сіро – окраса півфіналу

Зустріч міланських грандів у півфіналі ЛЧ стала воістину епічною подією для кальчо. Чемпіонство Наполі, звісно, теж входить у цей список, однак до нього встигли звикнути ще взимку. Та і загалом Скудетто партенопейців має локальне значення – воно не викликало таких же спогадів про золоту еру Серії А.

Дербі делла Мадонніна – це класика, яка зібрала на трибунах весь цвіт італійського футболу. На перший матч приїхали Андрій Шевченко, Крістіан Вієрі, Хав'єр Дзанетті, Самуель Ето'о, Паоло Мальдіні (бос Мілана), Стівен Чжан (президент Інтера). Приїхали зірки тенісу та елітні чиновники.

Федеріко Дімарко, який з дитинства вболівав за "нерадзуррі" й на власні очі бачив поразку Інтера від Мілана в півфіналі ЛЧ 2002/03, тепер сам брав участь у битві з "россонері" за фінал. Тіфіозі "дияволів" влаштували епічне модульне шоу. Словом, протистояння "змій" і "дияволів" в естетичному плані стало справжньою окрасою цьогорічної Ліги чемпіонів.

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Перший матч – тріумф Інтера, розчарування для усіх інших

Прикро, але безпосередньо на футбольному полі все завершилось буденно. Інтер забив два швидких голи й змарнував ще кілька топ-моментів, після чого відійшов у блок 3-5-2. Мілан отримав більше свободи й навіть мав 6-в-5 у центрі поля, однак прогнозовано не скористався цією перевагою.

Лише 9% позиційних атак "россонері" у цьому сезоні закінчилися ударом чи успішним проникненням у радіус 20 метрів від воріт. Це вдвічі менше, ніж у Інтера і втричі менше, ніж у Наполі. Все завершилось поразкою з рахунком 0:2.

Взнаки далася і різниця в кадровому потенціалі. Стефано Піолі втратив Рафаела Леау, а на старті зустрічі випав ще й Беннасер – як наслідок, на флангах грали Салемакерс та Мессіас, а з лавки гру "посилили" Калюлю, Побега й Оріджі. Сімоне Індзагі, своєю чергою, замінив Мхітаряна, Джеко, Дімарко та Мартінеса на Брозовіча, Лукаку, Де Врея й Корреа.

"Нерадзуррі" – фаворити на вихід у фінал

Інтер підтвердив тотальну перевагу над Міланом не тільки в конкретному поєдинку, а й на дистанції. "Нерадзуррі" виграли сім матчів поспіль у всіх турнірах, а сумарний рахунок на даному відтинку склав 21:3. Причому такі цифри вдалося набити у поєдинках проти Юве, Лаціо, Роми та все тих же "россонері".

Команда Стефано Піолі до фіаско зі "зміями" мала 9-матчеву безпрограшну серію, але впевнено переграти вдалося тільки Лаціо – в усіх інших випадках все трималося "на соплях". А в суботу "дияволів" била Спеція, яка йде у зоні вильоту (0:2). Тепер до четвертої позиції Мілану не вистачає чотирьох очок при трьох турах до кінця сезону.

Попри такий стан справ, Сімоне Індзагі нервує. Йому не сподобалось, що на матч-відповідь призначили француза Клемана Тюрпена, адже у складі "россонері" виступають чотири французи. "Ймовірно, доведеться шукати арбітра без національності" – відповів центрхав Сандро Тоналі, який у першому півфіналі влучив у стійку воріт Онана.

Чим може відповісти Мілан? Як парирує Інтер?

У Мілана відновився Леау, а значить атака "россонері" отримала різке посилення. Особливо це стосується лівого флангу – тепер у Сімоне Індзагі постає дилема. Дуже інтенсивний тиск, як у стартові 30 хвилин першого матчу, ризикує завершитись закидання на хід Рафаелу, а той буде тягнути м'яч досхочу.

Крім того, португалець надзвичайно сильний при передачах на останній третині поля. У його активі 11 гольових передач і в декілька разів більше пасів під удар. Залишати його без опіки дуже небезпечно. До того ж, поруч з Леау значно небезпечнішим стає і Тео Ернандес.

Втім, Леау часто недопрацьовує в обороні, а Тео в принципі ніколи не був сильним захисником. Мілан у поєдинку проти Лаціо маскував дану проблему "автобусом" з п'ятіркою захисників, однак сьогодні необхідно відігрувати два голи – так що можна прогнозувати розмін атаками.

Крім того, в першому поєдинку стала очевидною нежиттєздатність статичного білд-апу Мілана. Це – травматичний досвід матчів з Наполі. Команда Стефано Піолі змушена була розташовуватись максимально обережно, а значить і прогнозовано. Інтер зі своїм високим пресингом карав за такий футбол, але чи здатний Мілан на хитрі переміщення в першій фазі атаки?

Як Інтер стримував білд-ап Мілана

"Нердазуррі" точно здатні (саме завдяки цьому вони й проходили пресинг у першій зустрічі), а от щодо "россонері" виникають питання. Можливо, на першому етапі матчу-відповіді коуч "дияволів" навіть наважиться на гру з трьома центрбеками, що дозволило б страхувати просування від Тео й Калабрії – втім, дану модель Мілан вже давно не використовував.

Також "россонері" критично важливо розібратись з підтримкою нападника. Джеко в першому поєдинку чіплявся за лонгболи й мав 2-3 варіанти для скидок по різних напрямах, а от Жиру змушений був боротись з суперниками самотужки.

Різниця у боротьбі за закидання – у Джеко є варіант для скидки у вільний простір, куди вже вриваються. Кілька футболістів готові вступити у боротбу за підбирання

Жиру скидувати нікому – Беннасер біжить у гущу гравців, а на підбиранні нікого немає

В тактичному плані виправити цей недолік не дуже складно – значно складніше витримати баланс. Активніше втягування центрхавів у комбінації призведе до розкриття простору за спинами або ж змусить підійматись лінію оборони.

Тут Інтер може увімкнути свою зброю – довгі передачі. У "нерадзуррі" банально кращі виконавці, та і загалом команда Сімоне Індзагі круто збита. Відповідно, їй набагато простіше вдаються трюки з лонгболами, підтримкою з глибини та додатковими вриваннями.

Де і які передачі приймав Джеко в матчі проти Мілана

Ну, і варто не забувати про надзвичайно агресивний пресинг, який явно здивував Стефано Піолі в першій зустрічі. Статична схема білд-апу частково може пояснюватись очікуванням, що Інтер не тиснутиме на фланги до кінця й залишатиме вільні зони. "Змії" зіграли інакше.

Базовий план Сімоне Індзагі на матч-відповідь навряд чи зазнає великих змін. Інтер агресивно пресингуватиме й спробує довгими закиданнями покарати Мілан, який змушений атакувати – а з плином часу Інтер закриється, час від часу організовуючи контрвипади. Ну а по ходу зустрічі все вирішить гейм-менеджмент обох коучів.

Стефано Піоли може вигадати щось особливе

Ось тут вже у "россонері" є козир. Стефано Піолі протягом сезону проявив себе майстром адаптацій – як при стартовому плані, так і в конкретних матчах. Саме завдяки підлаштуванням він знекровив Наполі, дозволивши супернику провести всього один момент з гри.

Між тим, тактика Інтера не виглядає надзвичайно складною – в тому то й була прикрість поразки. "Нерадзуррі" били чемпіона Італії, не вигадавши нічого неймовірного.

Зате Сімоне Індзагі частенько "дає в штангу" із замінами, що було помітно навіть у першій зустрічі. Інтер давав забагато свободи Мессіасу, а це вилилось у кілька неприємних епізодів біля власних воріт. Алленаторе "змій" дав вказівку Мхітаряну прикривати фланг Дімарко, нівелювавши проблему – втім, потім він замінив Генріха. І проблема знову розкрилась.

Потім дон Сімоне вирішив її, переставивши вліво Дарміана (сильного при обороні 1-в-1), але топовому супернику вистачить і хвилинної заминки, аби закрутити інтригу. І нетоповому також – Інтер втратив чимало очок у лютому й березні через невдалі заміни чи невчасні перестановки.

Кадрова ситуація

У Мілана до тренувань у загальній групі повернувся Леау, а значить він гратиме в основі. В лазареті залишається Беннасер – ось це вже серйозно. Під питанням участь Круніча, Флоренці й Мессіаса, однак лишень втрату першого можна назвати неприємною. Про травму Ібрагімовіча можна навіть не нагадувати.

Інтеру точно не допоможуть Дальбер і Шкріняр, без яких "нерадзуррі" вже звикли грати. Щодо готовності Корреа є сумніви, але він – футболіст ротації. Можна сказати, що команда Сімоне Індзагі підходить до вирішальної битви в оптимальному складі.

Орієнтовні склади на матч Інтер – Мілан

Інтер: Онана – Дарміан, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян Дімарко – Джеко, Лаутаро Мартінес

Мілан: Меньян – Калабрія, Чау, Томорі, Ернандес – Побега, Тоналі – Салемакерс, Діас, Леау – Жиру

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Мілан у поточному сезону тричі поспіль програв Інтеру, але ніколи не програвав чотири рази поспіль. З іншого боку, лише одній команді вдалося вийти у фінал Ліги чемпіонів після поразки в 2+ м'ячі у першій зустрічі – це був Ліверпуль, який розгромив Барселону. "Россонері", на жаль, далекі від такої потужної форми.

Фаворит протистояння очевидний. У Інтера коефіцієнти на перемогу вдвічі вищі, ніж у Мілана. Занадто вже важке завдання у підопічних Стефано Піолі – в останніх трьох Дербі делла Мадонніна вони не забили жодного гола. Навіть рік тому перемоги над "нерадзуррі" були певною мірою випадковими, як і все чемпіонство.

Сьогоднішній Мілан навіть Спеції програє насухо, а за останні 5 матчів у Серії А "дияволи" забили всього 6 голів. Лишень поєдинок проти Лаціо виділявся у кращий бік – в усьому іншому команда не тішила. Втім, списувати її з пробіг до стартового свистка не варто.

Ще не так давно підопічні Стефано Піолі громили Наполі й стримували шалений тиск партенопейців у ЛЧ, причому робили це зі знанням справи – не на голому фарті (хоча без нього не обійшлося). Сьогодні ж колектив буде дико вмотивованим, а крім того міланці можуть врахувати помилки першої зустрічі. Мілан вразливий, але досі здатний здивувати.

Тим не менш, Інтер кращий у всьому. "Змії" мають значно потужніший склад, а лавки запасних просто неспівставні – причому такий підбір виконавців у таборі "нерадзуррі" вважають "бюджетним" варіантом. Команда Сімоне Індзагі забалансована у всіх лініях, а тактично вона переважає Мілан у відпрацьованості дрібних деталей.

Перемога в першій зустрічі сталася при схожих планах команд, однак кожний аспект цього плану Інтер виконував краще. Десь – через кращу підготовку, десь – через зіграність, а десь і через клас виконавців. Саме з цих дрібниць і виникли 2:0.

Ці 2:0 – головний аргумент у суперечці з Міланом у битві за фінал ЛЧ. За рівного рахунку можливі були різні варіанти, однак зараз "россонері" змушені ризикувати й підставлятись. Як показує досвід останніх матчів, навіть без такої потреби підопічні Стефано Піолі пропускають вдосталь голів. Саме тому ми ставимо на перемогу Інтера.

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