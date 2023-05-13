Салернітана обіграла Аталанту в матчі 35-го туру Серії А. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Салернітана та Аталанта відкривали суботню програму Серії А. Екс-клуб Маліновського залишається поруч з зоною єврокубків та може претендувати навіть на Лігу чемпіонів. Для цього необхідно було обіграти Салернітану, яка розв'язала питання виживання.

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Втім, підопічні Гасперіні спіткнулись – Аталанта примудрилась на останніх хвилинах поступитись Салернітані. Вирішальний гол забив Антоніо Кандрева на 90+3, погіршивши шанси бергамасків на вихід в єврокубки.

Салернітана набрала 38 очок, піднявшись на 15 місце, а Аталанта з 58 пунктами залишилась сьомою.

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