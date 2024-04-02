Миколенко готовий зіграти у матчі АПЛ – тренер Евертона розповів про стан здоров'я українця
Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував відсутність захисника Віталія Миколенка.
Український оборонець "ірисок" пропускав матч проти Борнмута (2:1) у 30 турі АПЛ. Головний тренер Евертона Шон Дайч дав оновлену інформацію щодо Віталія Миколенка.
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"Миколенко був хворий, це не була травма. Він, швидше за все, впорався з цим за вихідні", – цитує Дайча Liverpoolworld.
Таким чином, очікується, що українець зможе зіграти проти Ньюкасла у 31 турі АПЛ. Ця зустріч відбудеться 2 квітня, початок матчу о 21:30 за київським часом.
Нагадаємо, Віталій Миколенко у поточному сезоні відіграв за Евертон у 29 матчах у всіх турнірах. В активі захисника два забиті голи.
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