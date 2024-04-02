Миколенко готов сыграть в матче АПЛ – тренер Эвертона рассказал о состоянии здоровья украинца
Главный тренер Эвертона Шон Дайч прокомментировал отсутствие защитника Виталия Миколенко.
Украинский защитник "ирисок" пропускал матч против Борнмута (2:1) в 30 туре АПЛ. Главный тренер Эвертона Шон Дайч дал обновленную информацию по Виталию Миколенко.
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"Миколенко был болен, это не была травма. Он, скорее всего, справился с этим за выходные", – цитирует Дайча Liverpoolworld.
Таким образом, ожидается, что украинец сможет сыграть против Ньюкасла в 31 туре АПЛ. Эта встреча состоится 2 апреля, начало матча в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, Виталий Миколенко в текущем сезоне отыграл за Эвертон в 29 матчах во всех турнирах. В активе защитника два забитых гола.
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