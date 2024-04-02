Украинский защитник "ирисок" пропускал матч против Борнмута (2:1) в 30 туре АПЛ. Главный тренер Эвертона Шон Дайч дал обновленную информацию по Виталию Миколенко.

За нового Ярмолу в АПЛ ждут 100 миллионов, Мудрик играет лучший матч, но провоцирует скандал – украинец с рекордом

"Миколенко был болен, это не была травма. Он, скорее всего, справился с этим за выходные", – цитирует Дайча Liverpoolworld.

Таким образом, ожидается, что украинец сможет сыграть против Ньюкасла в 31 туре АПЛ. Эта встреча состоится 2 апреля, начало матча в 21:30 по киевскому времени.

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET. Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Напомним, Виталий Миколенко в текущем сезоне отыграл за Эвертон в 29 матчах во всех турнирах. В активе защитника два забитых гола.

Манчестер Сити и Арсенал расписали скучную ничью в пользу Ливерпуля – Зинченко провел матч в запасе