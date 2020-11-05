"Найбільш "відморожений" нападник у єврокубках? Луїс Суарес. Кусається, щипається, на ноги наступає. Зустрічалися з Аяксом в Лізі чемпіонів. Що не кутовий або стандарт – то за бік вщипне, то ліктиком по ребрах. Нападник топ-рівня, питань немає. Людина-гол. Але ось така манера гри. То К'єлліні вкусить, то Івановіча, то ще когось.

Михалик завершив виступи на професіональному рівні

Мало того, що він пустував, так міг же ще ні з того ні з сього впасти на газон, скорчившись від болю. Добре, що нас в Києві судив адекватний суддя (швейцарець Массімо Бузакка – прим.). Він знав, що Суарес провокатор і сам мені сказав, щоб я не переживав, мовляв, він в курсі.

Чи відповідав йому якось? Ні. Ну відповів би, відмахнувся і залишив команду вдесятьох. Я намагався ловити його з м'ячем. Як любить говорити Федецький: "Трішки в ніжку, трішки в м'яч", щоб людина розуміла. Можна ж так з м'ячем красиво зловити, що не потрібно нікого і кусати", – розповів Михалик у інтерв'ю журналу Футбол.

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