"Наиболее "отмороженный" нападающий в еврокубках? Луис Суарес. Кусается, щипается, на ноги наступает. Встречались с Аяксом в Лиге чемпионов. Что ни угловой или стандарт – то за бок ущипнет, то локотком по ребрам. Нападающий топ-уровня, вопросов нет. Человек-гол. Но вот такая манера игры. Так Кьеллини укусит, то Бранислава Ивановича, то еще кого-то.

Михалик завершил выступления на профессиональном уровне

Мало того, что он проказничал, так мог же еще ни с того ни с сего упасть на газон, корчась от боли. Хорошо, что нас в Киеве судил адекватный судья (швейцарец Массимо Бузакка – прим.). Он знал, что Суарес провокатор и сам мне сказал, чтобы я не переживал, мол, он в курсе.

Отвечал ли я ему как-то? Нет. Ну ответил бы, отмахнулся и оставил команду вдесятером. Я пытался ловить его с мячом. Как любит говорить Федецкий: "Немножко в ножку, немного в мяч", чтобы человек понимал. Нельзя же так с мячом красиво поймать, не нужно никого и кусать", – рассказал Михалик в интервью журналу Футбол.

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