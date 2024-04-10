"Рівний матч із жорсткою боротьбою. Поки нам вдавалося високо пресингувати, все йшло дуже добре. Ми намагалися отримувати вигоду з перехідних фаз.

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Чого ми не очікували, так це гола зі штрафного м'яч Бернарду Сілви. Але ми добре відреагували, дуже добре діяли протягом 60 хвилин. Усе йшло добре доти, доки в нас були сили на високий пресинг і створення "містянам" незручностей під час володіння м'ячем.

Чи здивував я Манчестер Сіті схемою? Думаю, так. Другий гол був розіграний ідеально, футболісти здорово все зробили. З Вінісіусом і Родріго на лівому фланзі ми мали можливість створювати моменти. І ми це робили. Я задоволений.

Я хотів, щоб у нас після матчу була невелика перевага, але і так ми повинні бути задоволені. Ми билися, і якщо будемо так діяти в другому матчі, то зможемо пройти далі", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реалом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в середу, 17 квітня.

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