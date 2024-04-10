"Ми зможемо пройти далі": Анчелотті задоволений грою Реала з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував матч з Манчестер Сіті (3:3) у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів 2023/24.
"Рівний матч із жорсткою боротьбою. Поки нам вдавалося високо пресингувати, все йшло дуже добре. Ми намагалися отримувати вигоду з перехідних фаз.
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Чого ми не очікували, так це гола зі штрафного м'яч Бернарду Сілви. Але ми добре відреагували, дуже добре діяли протягом 60 хвилин. Усе йшло добре доти, доки в нас були сили на високий пресинг і створення "містянам" незручностей під час володіння м'ячем.
Чи здивував я Манчестер Сіті схемою? Думаю, так. Другий гол був розіграний ідеально, футболісти здорово все зробили. З Вінісіусом і Родріго на лівому фланзі ми мали можливість створювати моменти. І ми це робили. Я задоволений.
Я хотів, щоб у нас після матчу була невелика перевага, але і так ми повинні бути задоволені. Ми билися, і якщо будемо так діяти в другому матчі, то зможемо пройти далі", – цитує Анчелотті Marca.
Нагадаємо, що матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реалом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в середу, 17 квітня.
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